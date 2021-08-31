Катунь24: Какие значимые для Алтайского края события произошли 30 августа?

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Embedded video for Какие значимые для Алтайского края события произошли 30 августа?

31 августа 1894 года указом Святейшего синода недалеко от Бийска был открыт Тихвинский женский монастырь. В 1897 году в общине было 99 сестёр, 87 послушниц. О первой настоятельнице монахине Евпраксии в ведомости написано: «Очень много трудов она положила для устройства святой обители».

31 августа 1914 года Барнаульское мещанское собрание возбудило ходатайство перед городской Думой о полном запрете продажи спиртных напитков в городе, т. е. фактического введения «сухого закона». 15 сентября городская Дума поддержала это предложение, направив соответствующую просьбу на имя губернатора.

31 августа 2018 года президент Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Алтайского края Виктором Томенко. Обсуждалась социально-экономическая ситуация в регионе, в частности, планы по привлечению инвестиций, положение на рынке труда и пути повышения уровня жизни жителей Алтайского края.

Катунь24