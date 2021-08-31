Катунь24: Когда головная боль скрывает смертельно опасное состояние? Рассказывает врач

Главный врач НИИ клинической и экспериментальной радиологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Блохина Екатерина Кобякова рассказала, что под головную боль может маскироваться небольшой ишемический инсульт.

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Как отмечает специалист, в этом случае очень сложно определить место появления боли.

«Может возникнуть мышечная слабость, любое движение будет даваться с трудом. Возникают апатия и головокружения, которые появляются даже в состоянии покоя, а при движении усиливаются. Как правило, артериальное давление скачет. Могут возникнуть шум в ушах и нарушения памяти», — рассказала Кобякова в интервью «Аргументам и фактам».

Также врач подчеркнула, что головные боли могут быть признаком доброкачественных и злокачественных опухолей головного мозга.

«Многие опухоли головного мозга проявляются утренними головными болями», — пояснила специалист.

При возникновении настораживающих симптомов: появлении проблем с речью, слухом, обонянием и вкусом, тошноты и рвоты — Екатерина Кобякова рекомендовала обратиться к врачу.

Катунь24