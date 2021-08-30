Катунь24: Как будто с грядки: секреты долгого хранения урожая

Вырастить отменный урожай – это еще половина дела, другой не менее значимой его частью является сохранение урожая на протяжении долгих зимних месяцев. Мы расскажем вам об условиях хранения самых популярных огородных культур.

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Овощи

Секреты хранения:

картофель – должен быть полностью просушен. Хранится в ящиках или на поддонах, но выше уровня земли на 25 см. Слой – не больше метра, сверху кладётся свекла, которая будет забирать лишнюю влагу;

капуста – верхние листья снимаются, кочаны подвешивают в подвале или погребе за кочерыжку. Можно ставить кочаны в банки или пересыпать мелом на поддоне. Температура хранения от -1 до +1 градуса;

лук может лежать и дома, но в сухом помещении. Для хранения используются ящики с отверстиями либо складывают урожай вертикально и подвешивают. Можно по старинке – в капроновые колготки;

чеснок хранится разными методами. Можно просто сложить в стеклянные банки, есть вариант сплести косы из ботвы, либо обмакнуть в парафине. Также заливают головки маслом в банке и хранят до лета;

кабачки и тыква. Первый нужно съесть в течение месяца либо переработать, вторая хорошо лежит в подвале и до тепла, но температура должна быть не больше 12 градусов;

капризные баклажаны хранят при 6-7 градусах. Можно их пересыпать древесной золой либо каждый овощ завернуть в бумагу. Многие используют хранение в соломе. Но свою питательность и полезность баклажаны сохранят примерно два месяца;

морковь. Можно хранить в пакетах без доступа воздуха либо в песке. Высота закладки не превышает метр, морковь кладут хвостиками вверх слой за слоем, пересыпая 1 см песка. Его нужно сбрызгивать из пульверизатора;

редис можно сохранить в холодильнике в полиэтиленовом пакете, отрезав ботву, оставив хвостики по 5-8 см, корешки не срезаются.

Отдельного внимания заслуживают томаты. Одно из главных правил, которое применяется к любой культуре — убирать на хранение более поздние сорта.

Помидоры собирают и зелёными, и в фазе технической спелости. Для первых температуру выдерживают до 14 градусов для дозревания, для вторых – 1-2 градуса, если томаты спелые, то они полежат дольше при 6-7 градусах.

Фрукты

Бахчевые. Ароматные арбузы и дыни можно положить в погреб на хранение на поддонах. Фрукты должны лежать на расстоянии друг от друга, их пересыпают деревянной стружкой. Хвостики располагают все в одном направлении, чтобы они смотрели наверх. Есть вариант хранения в подвешенном виде на чердаке в сетках.

Виноград тоже можно хранить, но только сорта более плотные по структуре мякоти. Его кладут на бумагу, под которой настил опилок, сверху все укрывается тканью.

Конечно, любой урожай на хранении необходимо проверять на признак порчи. Все больные экземпляры сразу нужно выкинуть, положить овощи и фрукты заново.

Вот такие простые способы, а сколько при этом можно своих трудов и полезных даров оставить максимально свежими.

По материалам

Катунь24