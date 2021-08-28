Катунь24: Как выбрать букет первокласснику: советы флориста

Два миллиона российских первоклассников придут в школы в этом году. И пока глава Министерства просвещения Сергей Кравцов отчитывается Владимиру Путину о готовности учебных заведений к новому сезону, родители заняты подготовкой детей ко Дню знаний.

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Важным атрибутом 1 сентября являются цветы. Если старшеклассники все чаще приходят на торжественные линейки без них, то образ первоклашки без букета в руках никак не представляется. 31 августа в цветочных магазинах очереди как в мавзолей в советские годы.

Опытные флористы знают, как выбрать растения, не переплатив лишних денег. Кстати, недорогие композиции еще можно купить в компании «Русский букет».

Долой тяжести

Выбирая цветы первокласснику, важно учесть их вес. По мнению президента Ассоциации российских флористов Валентины Сафроновой, легкий букет будет не менее красив, чем тяжелый, только последний доставит ребенку массу неудобств на линейке.

Специалист советует остановить выбор на каркасной композиции весом не больше трехсот граммов. Хорошо, если букет дополнят ручки, карандаши и линейки.

Не стоит брать розы

Этот «шипованный» цветок принято считать королевой растений, которую можно дарить по любому поводу. По мнению флористов, День знаний не то событие, куда стоит приходить с розами. Специалисты советуют присмотреться к лилиям, астрам и гладиолусам.

Представитель флористического бизнеса Варвара Смирнова рекомендует садовые цветы. Цена такого букета не составит и 1000 рублей, а смотреться композиция будет мило. Главное, чтобы растения не осыпались и не разбрасывали пыльцу. Она испачкает форму первоклассника.

Осенние ноты в оформлении

Говоря о цветовом решении букета, флористы рекомендуют остановиться на осенних красках. Бордовый, оранжевый, желтый, золотистый — самые подходящие тона к 1 сентября. Хотя белые и розовые бутоны тоже удачно впишутся в букет и еще раз напомнят о прошедшем лете.

Директор цветочного магазина Багдат Омарбекова предлагает родителям составить композицию из ромашек, колокольчиков, ирисов или васильков. Тройка полевых растений, попавших в букет, придаст ему оригинальный вид. Первая учительница оценит необычный подарок.

Композицию на 1 сентября лучше заказать заранее, например, здесь. А можно составить букет самостоятельно, украсив его ягодами рябины и кленовыми листьями.

Катунь24