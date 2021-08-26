Катунь24: Какие значимые для Алтайского края события произошли 26 августа

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Embedded video for Какие значимые для Алтайского края события произошли 26 августа

26 августа 1912 года по старому стилю в Барнауле масштабно отметили 100-летие Отечественной войны 1812 года. На Демидовской и Соборной площадях прошло торжественное построение, посвященное Бородинскому сражению. В Народном доме в этот день показали спектакль «Разгром», в электротеатре «Новый мир» – фильм «1812-й год».

26 августа 1945 года газета «Алтайская правда» пишет: «С переходом страны на мирное положение Барнаульский плодовоовощной комбинат увеличивает производство. На заводе начали изготавливать прохладительные ягодные напитки. В июле переработано около четырёх тонн ягод».

26 августа 2020 года в Алтайский край приехали московские кинодокументалисты снимать фильм о космонавте Германе Титове. Проект был поддержан грантом губернатора Алтайского края. Как сохраняют память о втором космонавте планеты на его родине, московским корреспондентам рассказал губернатор Виктор Томенко.

Катунь24