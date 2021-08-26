Катунь24: Как подготовить ребёнка к школьным будням? Советы врачей

До начала учебного года остается ровно неделя. Поэтому уже сейчас важно обратить внимание на состояние здоровья ребёнка.

Embedded video for Как подготовить ребёнка к школьным будням? Советы врачей

Динамика развития ребенка во время обучения зависит от многих факторов. Среди них эксперты выделяют: атмосферу в коллективе, общение со сверстниками, физическую активность. Во многом на состояние здоровья ребенка, а следовательно, и его успеваемость, влияет правильное питание. С каждым приемом пищи важно восполнять всю затраченную энергию.

«В питании ребенка обязательно должны быть злаки, клетчатка в виде овощей и фруктов для кишечника. Второе — ребенок должен получать молочные продукты». В качестве перекуса используйте или фрукты, или сок, или твердые сорта печенья. Чтобы ребенок просто заглушил голод и не сбил себе аппетит», — рассказала Любовь Михайлова, заведующая организационно-методическим отделом Краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Офтальмологи заметили отрицательную динамику: при поступлении в школу проблемы со зрением наблюдаются лишь у 3 % от общего количества детей. После выпуска из учебного заведения этот процент стремительно увеличивается — до 20. Для того чтобы не оказаться частью печальной статистики, офтальмологи рекомендуют родителям выполнять гимнастику для глаз вместе с ребенком.

«Возьмите монеточку или нарисуйте на листочке бумаги метку, прилепите на окно. Подходит ребенок на расстояние 30-40 сантиметров и смотрит 15 секунд вблизи, 15 вдали», — отметил Владимир Лебедев, главный внештатный детский офтальмолог Сибирского федерального округа.

В опасности также находится опорно-двигательный аппарат ребенка. Тяжелые ранцы, неправильное положение осанки за партой, а как следствие – искривление позвоночника. Для того чтобы этого избежать, необязательно отдавать ребенка в спортивную секцию. Достаточно небольших физических нагрузок.

«С ребенком нужно гулять, играть, простые базовые вещи, исполнение которых подготовит ребенка функционально в отношении мышечной массы, мышечного тонуса к тем нагрузкам, которые его ждут в школе, и специальных упражнений здесь не нужно. Нужно к ребенку изначально относиться как к ребенку», — отметил Александр Шмат, врач травматолог-ортопед Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства.

Не стоит забывать и о психологическом состоянии школьника. Важно, чтобы процесс обучения проходил постепенно и не травмировал ребенка. Если проблемы все-таки есть, к примеру, гиперактивность, замкнутость, невнимательность, то следует обратиться к детскому психологу. Но при этом помнить, что ребенку просто необходима родительская поддержка и правильный досуг за пределами экрана телефона.

Катунь24