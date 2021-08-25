Катунь24: Какие значимые для Алтайского края события произошли 25 августа

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Embedded video for Какие значимые для Алтайского края события произошли 25 августа

В августе 1911 года в Барнауле были открыты две торговые лавки: писчебумажная на улице Пушкинской и книжная. Всего в те времена в городе было 5 таких торговых лавок.

В августе 1914 года в Сибири начался «бумажный голод». Во время войны запасы бумаги истощились. Многие газеты стали выходить в уменьшенных размерах, некоторые издания заменили плотную бумагу на обёрточную. Так, газета «Алтайская жизнь» сократилась наполовину и печаталась на почти прозрачной бумаге: в некоторых местах шрифт терял четкость.

25 августа 2013 года в Алтайском крае отметили 170-летие создания колыванскими мастерами знаменитой «Царицы ваз». Праздничные мероприятия — концерты, экскурсии — прошли в селе Колывань Курьинского района. 170-летие создания «Царицы ваз» совпало с 285-летием села Колывань.

Катунь24