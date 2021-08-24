Катунь24: Какие значимые для Алтайского края события произошли 24 августа

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Embedded video for Какие значимые для Алтайского края события произошли 24 августа

В августе 1913 года на Алтае произошло крупное водное происшествие. Пароход «Волшебник», который шёл из Барнаула по реке Обь, столкнулся с буксирным пароходом «Горный». Второй получил повреждение машинного отделения, у пассажирского судна разбита носовая часть и 5 кают. Потерпевших не было.

24 августа 1958 года в селе Курья родился Пётр Анисифоров, архитектор. Он принимал участие в реконструкции Никольской церкви в Барнауле, строительстве храма в Быстром Истоке, родине актёра Валерия Золотухина. Пётр Иванович известен своими проектами: деревянной часовней в Антарктиде, православным храмом на японском острове Кюсю.

24 августа 2019 года на площади Ветеранов в Барнауле провели гастрономический фестиваль «Дни алтайского сыра». Его открыл губернатор Виктор Томенко вместе с лучшими сыроделами региона. Более 20 предприятий и фермерских сыроварен представили новые эксклюзивные виды сыров, а также известные и любимые многими бренды.

Катунь24