Катунь24: Концерн «Калашников» будет выпускать ружье, управляемое с мобильного телефона

На оружии установлен процессор со счетчиком выстрелов, часами, компасом и видеозаписью.

Фото: Калашников MEDIA

Серийная версия новейшего SMART-ружья MP-155 Ultim будет работать на системе Android. Оно будет синхронизироваться с мобильными устройствами и передавать данные, а также будет способно обучать стреляющего, уточняет РБК, цитируя сообщение компании.

«За прошедший год был кардинально переработан бортовой ПК — теперь он на системе Android. Дизайн был также адаптирован под возможность использовать ружье с отделяемым прикладом — только с пистолетной рукояткой», — уточняется в сообщении.

Модель оружия разработана на базе классического самозарядного ружья MP-155. У него будет модульная конструкция, которую можно модифицировать под нужды клиента. Наружные элементы ружья выполнены из авиационного алюминиевого сплава и высокотехнологичных полимеров.

Модель использует патрон 12/70, емкость магазина — семь патронов. Длина ствола — 510 мм, всего оружия — 810/1020 мм. Весит оно 4,2 кг. «Умное» ружье уже доступно для предзаказа, стоимость — 130 тыс. руб.

«Задача — привлечь ту часть аудитории, которая родилась с гаджетами и себя не мыслит без них. <…> Классическая охота сегодня становится все более редкой, даже диковинной. Поэтому хочется вовлечь <…> хипстеров, поколение Z», — заявил экс-гендиректор группы компаний «Калашников» Дмитрий Тарасов.

Катунь24