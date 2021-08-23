Катунь24: Какие мероприятия пройдут в Барнауле в честь Дня флага?
Часть мероприятий состоятся в онлайн-режиме, другие – с ограниченным количеством участников и соблюдением противоэпидемических мер. Массовых мероприятий в городе не будет.
Фото: pixabay.com
22 августа активисты молодежных организаций города торжественно поднимут государственный флаг на набережной Оби.
В течение дня в наиболее людных местах барнаульцам будут раздавать трехцветные ленты, символизирующие российский флаг.
В парке «Центральный» пройдет молодежный праздник с мастер-классами и флешмобами. В нём примут участие представители поисковых и студенческих отрядов.
На спортивной площадке на улице Декабристов, 6а среди детей и подростков, занимающихся в проекте «Летний дворовый инструктор», проведут турнир по мини-футболу, посвященный празднику. А на стадионе «Лабиринт» состоится спортивно-патриотическая программа для семейных команд, организованная при участии общественной организации «Много деток — хорошо», пишет официальный сайт администрации Барнаула.