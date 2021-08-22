ГОРНЯК22 22.08.2021
Алтайский край

Катунь24: Капсулы от кофе и ватные палочки: в России могут запретить 28 видов одноразовых товаров

Горняк22
12 часов Ago

Перечень подготовил Российский экологический оператор (РЭО), пишет ТАСС

Фото: pixabay.com

В список попали 28 видов различных товаров и упаковок, которые, по мнению Минприроды, необходимо будет запретить.

  • Одноразовые пластиковые трубочки
  • Одноразовые пластиковые тарелки
  • Одноразовые пластиковые стаканы
  • Одноразовые пластиковые приборы
  • Крышки от стаканов
  • Капсулы от кофе
  • Ватные палочки
  • Непрозрачные и цветные бутылки из ПЭТ (термопластичный полиэфир)
  • Коробки и пачки для табачной продукции
  • Блистерная упаковка (кроме лекарств)
  • Упаковка для куриных и перепелиных яиц
  • Несколько видов пакетов: дойпак, флоупак, в форме кувшина, саше-пакет, сумка-сетка для овощей и фруктов

В министерстве подчеркнули, что запрет на эти товары и упаковки можно будет ввести только после того, как появится альтернатива им. Список некоторых замен уже подготовили: например, пластиковые трубочки, приборы и ватные палочки можно будет заменить на бумажные или деревянные, либо использовать другие материалы растительного происхождения. Но вот пластиковым капсулам для кофе замены пока не нашли.

Катунь24

Добавить комментарий

Похожие записи:

Читать по теме:

ВТОПЕ: