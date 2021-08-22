Катунь24: Капсулы от кофе и ватные палочки: в России могут запретить 28 видов одноразовых товаров
Перечень подготовил Российский экологический оператор (РЭО), пишет ТАСС
Фото: pixabay.com
В список попали 28 видов различных товаров и упаковок, которые, по мнению Минприроды, необходимо будет запретить.
- Одноразовые пластиковые трубочки
- Одноразовые пластиковые тарелки
- Одноразовые пластиковые стаканы
- Одноразовые пластиковые приборы
- Крышки от стаканов
- Капсулы от кофе
- Ватные палочки
- Непрозрачные и цветные бутылки из ПЭТ (термопластичный полиэфир)
- Коробки и пачки для табачной продукции
- Блистерная упаковка (кроме лекарств)
- Упаковка для куриных и перепелиных яиц
- Несколько видов пакетов: дойпак, флоупак, в форме кувшина, саше-пакет, сумка-сетка для овощей и фруктов
В министерстве подчеркнули, что запрет на эти товары и упаковки можно будет ввести только после того, как появится альтернатива им. Список некоторых замен уже подготовили: например, пластиковые трубочки, приборы и ватные палочки можно будет заменить на бумажные или деревянные, либо использовать другие материалы растительного происхождения. Но вот пластиковым капсулам для кофе замены пока не нашли.