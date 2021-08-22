Катунь24: Капсулы от кофе и ватные палочки: в России могут запретить 28 видов одноразовых товаров

Перечень подготовил Российский экологический оператор (РЭО), пишет ТАСС

Фото: pixabay.com

В список попали 28 видов различных товаров и упаковок, которые, по мнению Минприроды, необходимо будет запретить.

Одноразовые пластиковые трубочки

Одноразовые пластиковые тарелки

Одноразовые пластиковые стаканы

Одноразовые пластиковые приборы

Крышки от стаканов

Капсулы от кофе

Ватные палочки

Непрозрачные и цветные бутылки из ПЭТ (термопластичный полиэфир)

Коробки и пачки для табачной продукции

Блистерная упаковка (кроме лекарств)

Упаковка для куриных и перепелиных яиц

Несколько видов пакетов: дойпак, флоупак, в форме кувшина, саше-пакет, сумка-сетка для овощей и фруктов

В министерстве подчеркнули, что запрет на эти товары и упаковки можно будет ввести только после того, как появится альтернатива им. Список некоторых замен уже подготовили: например, пластиковые трубочки, приборы и ватные палочки можно будет заменить на бумажные или деревянные, либо использовать другие материалы растительного происхождения. Но вот пластиковым капсулам для кофе замены пока не нашли.

Катунь24