Катунь24: Какие значимые для Алтайского края события произошли 20 августа

Смотрите в нашем материале.

Embedded video for Какие значимые для Алтайского края события произошли 20 августа

В августе 1864 года в Барнауле прошла серия пожаров. Дома горели несколько дней. Пострадало более 60 зданий. В городе началась паника. Многие барнаульцы покинули свои дома и уехали в ближайшие сёла.

20 августа 1917 года состоялись выборы в городскую Думу. Из 61-го депутата эсеров – 17, социал-демократов – 34. В их числе Цаплин, Устинович, Казанский, Ярков, Селезнёв, Фофанов, Шемелёв. Председателем Думы избран социал-революционер Духанин, городским головой – меньшевик Николаев.

20 августа 2019 года прошла рабочая встреча губернатора Виктора Томенко с руководителем Управления Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю Юрием Куриленко. За семь месяцев 2019 года в Алтайском крае собрано более 80 миллиардов рублей налогов и страховых взносов.

Катунь24