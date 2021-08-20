Катунь24: Какие значимые для Алтайского края события произошли 19 августа

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Embedded video for Какие значимые для Алтайского края события произошли 19 августа

19 августа 1871 года родился краевед Георгий Няшин. Автор многочисленных публикаций на основе архивных документов. В их числе «Землетрясения на Алтае», «Цены в Барнауле в 18-м столетии», «Первые сахарные заводы на Алтае».

В августе 1913 года на барнаульском епархиальном складе была обнаружена кража. Похищено 25 000 рублей. Обвиняемый – диакон Сиротинский. После задержания он психически заболел. Газета «Сибирская жизнь» писала: «Следствие выяснит, насколько виновен диакон. Кражи на свечном складе замечены давно».

19 августа 2020 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в окружном совещании по вопросам формирования комфортной городской среды в регионах Сибири. В Алтайском крае в 2020 году на благоустройство общественных и дворовых территорий направлено 857 миллионов рублей.

Катунь24