Катунь24: Как будет выглядеть палеопарк вблизи Денисовой пещеры в Алтайском крае

Раскопки в Денисовой пещере перевернули традиционные представления об эволюции человека. Именно здесь ученые сделали одно из шокирующих за последние 10 лет открытий. Они обнаружили новый подвид человека – денисовский.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Как будет выглядеть палеопарк вблизи Денисовой пещеры в Алтайском крае

Денисовцы поселились на Алтае, на территории Солонешенского района, 300 тысяч лет назад и существовали наряду с другими подвидами – неандертальцами и Homo Sapiens. Более того, 3 подвида человека существовали в одно время, этому свидетельствует найденное ДНК общего ребенка неандертальца и денисовца.

В пещере ученые нашли украшения, которые сделали древние люди около 50 тысяч лет назад. А это значит, что уже тогда денисовцы создавали свою культуру. Археологи ежегодно проводят в пещере раскопки. Для того чтобы туристы не мешали ученым, на территории исторического памятника решили создать кластер с палеопарком, тем самым ограничить вход для отдыхающих.

В музее-палеопарке туристы смогут увидеть артефакты и малые архитектурные формы, которые будут повторять реальную обстановку пещеры. Они смогут представить, как выглядели предки, с помощью интерактивных технологий. Более того, на территории планируют возвести жилую зону.

В туристический объект войдут объекты и вблизи пещеры. К примеру, водопады на реке Шинок, река Ануй и стоянка древнего человека Карама. Этот маршрут станет частью Чуйского тракта-2, который, возможно, будет пролегать параллельно существующему. Проект туркластера по плану утвердят в конце этого года. В следующем благоустроят территорию вблизи Денисовой пещеры. А вот палеопарк примет гостей лишь через 5 лет.

Катунь24