Катунь24: Козерога «единорога» обнаружили в Сайлюгемском нацпарке на Алтае

Необычное животное зафиксировали фотоловушки. Видеозаписью поделились в Instagram-аккаунте заповедника.

Фото: instagram.com/saylyugemskiy_park

«Вы только взгляните, как он грациозно несёт свою козлиную бородку, словно позируя перед камерой. Не иначе как местный денди. Козы, берегитесь, надвигается волна брутализма!» – шутливо подписали видео авторы поста.

Животное окрестили единорогом из-за того, что в вертикальном положении у него остался лишь один рог. Второй будто загнут и создает иллюзию отсутствия. Что с ним случилось и почему рога так по-разному выглядят, неизвестно. Однако, судя по видео, это совсем не мешает животному: он наслаждается солнышком и блеет прямо на камеру.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Катунь 24 (@katun24.ru)

Катунь24