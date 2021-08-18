Катунь24: Какие значимые для Алтайского края события произошли 18 августа

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8 августа 1938 года родился Владимир Свинцов, писатель, заслуженный работник культуры России. Один из организаторов ежегодных литературных чтений, поэтических конкурсов в Барнауле. Владимир Борисович – автор романа «Разрешение на подлость», книги очерков «На острие атаки», рассказов «Димкино озеро».

18 августа 1946 года на всех предприятиях лесной промышленности Алтайского края прошел массовый воскресник. Рабочие одного объединения напилили более шести тысяч штук шпал. Они были переданы для строительства трамвая в Барнауле.

18 августа 2018 года временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко посетил города Славгород и Яровое. Глава региона ознакомился с подготовкой к зиме, модернизацией здравоохранения, развитием культуры и спорта, стал почетным гостем на праздновании 75-летия города-курорта.

Катунь24