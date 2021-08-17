Катунь24: Какие значимые для Алтайского края события произошли 17 августа

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Embedded video for Какие значимые для Алтайского края события произошли 17 августа

В августе 1913 года на Барнаульский уезд обрушился град. Значительный ущерб был причинен Верх-Алеусской волости. град величиной с голубиное яйцо полностью уничтожил посевы хлеба.

17 августа 1939 года в Барнауле образован «Алтайгражданпроект». Проектный институт был создан для планировки и застройки городов, а также сел края.

17 августа 2020 года в правительстве Алтайского края состоялась конференция, посвященная региональной программе снижения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума. Она утверждена губернатором Виктором Томенко.

Катунь24