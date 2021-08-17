ГОРНЯК22 18.08.2021
Алтайский край

Катунь24: Какие значимые для Алтайского края события произошли 17 августа

Горняк22
20 часов Ago

Смотрите в нашем материале.

В августе 1913 года на Барнаульский уезд обрушился град. Значительный ущерб был причинен Верх-Алеусской волости. град величиной с голубиное яйцо полностью уничтожил посевы хлеба. 

17 августа 1939 года в Барнауле образован «Алтайгражданпроект». Проектный институт был создан для планировки и застройки городов, а также сел края.

17 августа 2020 года в правительстве Алтайского края состоялась конференция, посвященная региональной программе снижения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума. Она утверждена губернатором Виктором Томенко. 

Катунь24

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