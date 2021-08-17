Катунь24: К школе готовы: 261 образовательная организация Барнаула прошла приёмку перед новым учебным годом

Члены комиссии рассматривали состояние учреждений с 26 июля по 13 августа 2021 года, уточняет пресс-служба городской мэрии. Все они успешно прошли приёмку и готовы к встрече детей в 2021/2022 учебном году.

Фото: barnaul.org

В 2021 году проверку прошли 261 муниципальная образовательная организация: 87 школ, 154 детских сада и 20 организаций дополнительного образования. В состав комиссии были включены специалисты комитета по образованию города, сотрудники УМВД России по г. Барнаулу, отдела вневедомственной охраны, отдела пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России, Барнаульской городской организации профсоюза.

Большое внимание при приемке учреждений уделили соблюдению ими требований безопасности, техническому состоянию зданий и благоустройству территорий. Приемка осуществлялась с соблюдением профилактических мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, отметили в городском комитете по образованию.

Катунь24