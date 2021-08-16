Катунь24: Как из-за одного слова можно лишиться наследства? Предупреждает юрист

Риск потерять свою долю может появиться из-за незнания закона и нежелания обратиться к юристу или нотариусу.

Фото: pixabay.com

Ведущий юрисконсульт «КСК групп» Ирина Михеева рассказала агентству «Прайм», из-за чего судьба наследства может полностью измениться. В качестве примера эксперт вспомнила дело 2019 года, в котором наследница подтвердила, что присутствовала при составлении завещания. Из-за этого женщина лишилась части квартиры согласно апелляционному определению Ульяновского областного суда.

«Согласно п. 2 ст. 1124 ГК РФ присутствие наследника при составлении, подписании, удостоверении завещания является основанием для признания оспариваемого завещания недействительным», — пояснила юрист.

В пункте 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 года «О судебной практике по делам о наследовании» поясняется, что завещание может быть признано недействительным по решению суда в случае присутствия при составлении, подписании, удостоверении завещания и при его передаче нотариусу лица, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруга такого лица, его детей и родителей.

В рассматриваемом деле 2019 года при составлении завещания присутствовали наследницы, поэтому суд удовлетворил требования других наследников, оспаривавших завещание.

Катунь24