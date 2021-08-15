Катунь24: Китайский пользователь WeChat назвал самые вкусные виды российской еды

Мужчина составил рейтинг уличной еды, уточняет «РИА Новости».

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Прежде всего мужчина обратил внимание на шаурму, которая относится к блюдам стран Ближнего Востока, но пользуется большой популярностью в России: сочетание лепешки, мяса и овощей с различными соусами он назвал идеальным.

Китайский гурман оценил также и блины, отметив их нежный вкус и запах свежего молока. Ещё он оценил российский плов, несмотря на то, что это блюдо пользуется популярностью и в Китае.

«Автор также посоветовал попробовать квас, который он назвал «славянским прохладительным напитком» с приятным кисловато-сладким вкусом. Он рекомендовал сочетать его с шашлыком, который едят в России круглый год. А на десерт предлагает мороженое, подчеркнув, что оно приятно тает во рту», — цитирует «РИА Новости» эксперта.

Ещё автор отметил пышки в Санкт-Петербруге, а в Казани и Туле рекомендует полакомиться чак-чаком и пряниками.

Катунь24