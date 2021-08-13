Катунь24: Какие значимые для Алтайского края события произошли 13 августа?

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Embedded video for Какие значимые для Алтайского края события произошли 13 августа?

13 августа 1907 года в Барнауле выделили 375 участков для беднейших жителей. За аренду земли установили минимальную плату: 1 копейка за квадратную сажень.

13 августа 1908 года барнаульский отдел монархической организации «Союз русского народа» получил разрешение открыть киоск с продажей литературы на Соборной площади. А так же — читальню-чайную. Она расположилась в доме Татарникова на Сузунской (сейчас — Интернациональной) улице.

Катунь24