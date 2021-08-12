Катунь24: Компания Xiaomi показала своего «киберпса»

10 августа 2021 года китайская компания Xiaomi представила собственного робота CyberDog стоимостью 9999 юаней, это примерно 115 тысяч рублей.

Фото: Xiaomi

Пёс может развивать скорость до 12 км/ч и выполнять сальто назад. Вес киберсобаки составляет три килограмма.

Собаку оснастили камерами, сенсорными датчиками, модулем GPS и широкоугольным объективом «рыбий глаз».

В компании сообщили, что робот может анализировать своё окружение в режиме реального времени, создавать навигационные карты, определять место назначения и избегать препятствий. Кроме того, «питомец» сможет распознавать лицо своего хозяина.

Планируется, что изначально компания выпустит не более тысячи таких роботов.

Катунь24