Катунь24: Калинов день: традиции и приметы на 11 августа

11 августа православная церковь почитает память святого мученика Каллиника Киликийского (III-IV в.), появившегося на свет на юго-востоке Турции. Каллиник с детства воспитывался в христианской вере. Повзрослев, он отправился по городам и селениям проповедовать язычникам имя Христово. Своими речами он многих обратил в христианство.

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В городе Анкире проповедника задержали и представили на суд к жестокому гонителю христиан – правителю Сакердону, который, угрожая мучениями и смертью, приказал исповеднику принести жертву идолам. Но Каллиник ответил, что ему не страшны мучения и он не отречется от своей веры.

Святого жестоко избивали воловьими жилами и рвали его тело железными гребнями, но он переносил все со спокойствием и терпением. Это привело Сакердона в ещё большую ярость. Он приказал обуть мученика в сапоги с острыми гвоздями внутри и гнать на сожжение в город Гангр.

Путь был тяжелым, воины, сопровождавшие святого, изнемогали от жажды. Они попросили Каллиника, чтобы он испросил у Господа воду. Мученик сжалился над ними и с Божьей помощью извлёк чудесный родник из камня. Воины были изумлены и прониклись сочувствием к святому. Они даже хотели его отпустить, но побоялись наказания.

В Гангре Каллиник сам вошел в пылающий костер и передал Богу душу. Его тело осталось невредимым. Позже верующие предали его погребению.

Традиции и обычаи

11 августа могли случиться первые настоящие заморозки. Их в народе называли калинниками. Они были опасны для посевов, которые крестьяне всячески старались уберечь. Считается, что в этот период перелетные птицы отправляются на юг. Птичье пение прекращается, они собираются в стаи в предчувствии наступления осени.

На горизонте 11 августа могут полыхать зарницы – отблески молний. Но грозовые дожди быстро проходят. Ночи в первой половине августа обычно тихие и ясные.

К этому периоду созревает калина. Из неё пекли вкусные пироги или толкли ягоды в меду. Калина обладает многими полезными свойствами. Её кору применяют при лечении болезней почек, печени, желудочно-кишечного тракта. Ягоды используют в качестве противокашлевого и потогонного средства, а настой из цветов помогает избавиться от кожных заболеваний.

Девушки, желая быть красивыми и белокожими, с утра умывались калиновым соком. Чтобы быть сильным и здоровым, в этот день нужно прислониться к стволу калины. А вот ломать ветки или рубить это дерево 11 августа запрещается, в противном случае человек накличет на себя несчастье.

Жители сел и деревень собирали грибы и орехи. Знахари в этот день ходили по дворам и читали заговоры от воров и разбойников. Ещё верили, что ночью ведьмы приходят коров доить, после чего животные начинают чахнуть просто на глазах. Чтобы этого не случилось, хлева накрепко запирали, а внутри вешали различные обереги (красные шелковые ленты, цветы подсолнуха, чертополох, крапиву).

Приметы и поверья

Если день выдался теплым, то и в начале сентября будет стоять теплая и благоприятная для земледелия погода. Утренний туман – к плохому сбору меда. Если целый день туман, то будет хороший урожай зерновых культур. Зеленый овес – к дождливой осени. Много ягод и орехов – к холодной зиме. Если грибов мало в лесу, то зима будет снежной и морозной.

Люди, родившиеся 11 августа, будут гордыми и выносливыми. В качестве талисмана им подходит топаз.

По материалам vsyamagik.ru

Катунь24