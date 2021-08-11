Катунь24: Как в Алтайском крае будут развивать Тальменский район

В Тальменском районе готовят к запуску новый водозабор. Он обеспечит чистой питьевой водой всех жителей райцентра. И это лишь один из наиболее ярких маркеров развития территории. Всего в этом сезоне в районе строят и капитально ремонтируют 58 объектов на общую сумму 1,7 млрд рублей. Сегодня, 10 августа, Тальменский район посетил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Как в Алтайском крае будут развивать Тальменский район

Тальменский район занимает географически важное положение – именно по его территории на Алтай идёт поток транзитного транспорта из Новосибирской области и других регионов Сибири. Это определяет и бурное развитие территории. В районе живут более 45,5 тысячи человек. Для молодых семей важным остаётся вопрос устройства детей в сады и школы. В одном из микрорайонов райцентра строят новую школу на 550 мест, рядом будет детский сад, а для отопления предусмотрена собственная газовая котельная. Старое здание тальменской школы № 3 построено больше 80 лет назад и давно не отвечает современным стандартам. На строительство новой школы направят почти 500 миллионов рублей. Для учащихся свои двери школа откроет уже в сентябре 2022 года. Ещё одна школа строится в селе Ларичиха.

Детсад в новом образовательном кластере ещё строится, но в соседнем микрорайоне райцентра ясли-сад «Маленькая страна» на 140 мест уже готовятся к приёму детей. На его строительство направили почти 170 миллионов рублей по нацпроекту «Демография». Очень помогает району участие и в других госпрограммах поддержки. Так, в селе Озёрки в июле открыли новую спортплощадку. На её строительство направили 3,5 миллиона рублей. Финансирование обеспечили инвесторы и программа «Комплексное развитие сельских территорий».

Виктор Томенко положительно оценил проведённую работу, однако посоветовал дооснастить площадку, чтобы сделать её пригодной для использования в тёмное время суток.

В Озёрках также благоустраивают сквер и центральную площадь. А в райцентре задачи серьезнее. В этом году здесь завершают строительство водозабора и разводящих сетей. Этьо стало возможным благодаря нацпроекту «Экология» и федеральной программе «Чистая вода». Вложено свыше 230 миллионов рублей. Без федеральной и краевой поддержки осуществить такой проект было бы нереально. Комплекс включает 3 скважины, станцию водоочистки, 2 резервуара для воды и водопроводные сети протяжённостью более 7,5 километра. Это позволит обеспечить чистой питьевой водой всех жителей райцентра, а это почти 20 тысяч человек.

Пандемия спровоцировала бум в строительной отрасли и дефицит стройматериалов, а он повлёк резкое повышение цен. Причём во всём мире. Для стройки по госконтрактам – это проблема вдвойне. До сих пор не существовало правового механизма, чтобы государство могло дофинасировать уже заключённый по конкурсу контракт. Но альтернативы нет: если не компенсировать рост цен на материалы, многие стройки просто встанут. Минстрой России выпустил приказ, регламентирующий такой пересчёт. В ближайшее время документ зарегистрируют в Минюсте. И в регионе готовы к работе в новых условиях.

Напомним, накануне Виктор Томенко подписал распоряжение о выделении дополнительно миллиарда рублей муниципалитетам региона. Общий объём финансовой помощи в этом году составит более 41 миллиарда рублей. А это говорит о внимании государства к проблемам малых населённых пунктов и сельских районов. Но и на местах давно поняли, что сидеть сложа руки не выход, наибольшее финансирование получают те, кто проявил инициативу и представил достойные проекты для включения в региональные и федеральные программы. Реализацию проектов держат на контроле депутаты АКЗС и правительство Алтайского края.

Катунь24