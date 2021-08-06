Катунь24: Кратковременные дожди: о погоде в Алтайском крае 6 августа
По данным Алтайского ЦГМС, 6 августа в регионе в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди.
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В Алтайском крае 6 августа днём +22…+27 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди. Ветер северный, 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В Барнауле воздух прогреется до +22…+24 градусов. Кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северный, 2-7 м/с.