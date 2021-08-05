Катунь24: Климатолог предрёк России смертельные волны жары
Глобальное потепление приведёт к волнам жары, с которыми столкнётся Россия. Так считает климатолог Александр Чернокульский.
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Эксперт уверен, что Россия одной из первых столкнётся с подобным явлением, так как она расположена в умеренных широтах северного полушария.
«Одним из главных негативных последствий волн жары будут тёплые ночи — есть разные отметки у медиков, но чаще всего это +20 градусов и выше, — когда человеческий организм просто не успевает отдохнуть», — рассказал Чернокульский «Парламентской газете».
Особенно тяжело это явление будут ощущать в городах, подчёркивает климатолог, так как город сам по себе усиливает температуру.
«Если никто ничего делать не будет, то смертность от волн жары, конечно, увеличится», — прокомментировал ситуацию учёный.
Экономике, судя по всему, придётся приспосабливаться к новым погодным условиям — использовать засухоустойчивые культуры в сельском хозяйстве, а также новые материалы при строительстве дорог и зданий.