Катунь24: Климатолог предрёк России смертельные волны жары

Глобальное потепление приведёт к волнам жары, с которыми столкнётся Россия. Так считает климатолог Александр Чернокульский.

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Эксперт уверен, что Россия одной из первых столкнётся с подобным явлением, так как она расположена в умеренных широтах северного полушария.

«Одним из главных негативных последствий волн жары будут тёплые ночи — есть разные отметки у медиков, но чаще всего это +20 градусов и выше, — когда человеческий организм просто не успевает отдохнуть», — рассказал Чернокульский «Парламентской газете».

Особенно тяжело это явление будут ощущать в городах, подчёркивает климатолог, так как город сам по себе усиливает температуру.

«Если никто ничего делать не будет, то смертность от волн жары, конечно, увеличится», — прокомментировал ситуацию учёный.

Экономике, судя по всему, придётся приспосабливаться к новым погодным условиям — использовать засухоустойчивые культуры в сельском хозяйстве, а также новые материалы при строительстве дорог и зданий.

Катунь24