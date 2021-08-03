ГОРНЯК22 03.08.2021
Алтайский край

Катунь24: Как и где в Алтайском крае обучают грудному вскармливанию?

Горняк22
1 час Ago

1 августа началась Всемирная неделя грудного вскармливания. Сегодня этому естественному процессу женщин обучают специалисты. Как и где в регионе работают такие консультанты, расскажем в сюжете.

Фото: Катунь 24

Пятнадцать лет назад Юлия Марченко родила первую дочь в роддоме № 2, спустя годы вернулась сюда же. Неделю назад на свет появился сын Артем. Юлия, как большинство мам в этих стенах, предпочитает кормить ребенка грудным молоком.

Помогает ей в этом консультант по грудному вскармливанию Нина Заболотнева. От правильности кормления ребенка зависит количество молока, которое он получит. Именно поэтому она ежедневно обучает больше 40 женщин в роддоме. Помимо этого, делится советами в социальных сетях и даже разработала авторскую технику прикладывания ребенка к груди.

Специалисты уверяют, материнское молоко необходимо для жизни новорожденного. Оно влияет на физическое и психологическое развитие. В первые дни жизни ребенок от матери получает молозиво, вещество, которое, словно прививка, защищает малыша.

Уже 83 года второй роддом занимается популяризацией грудного вскармливания, чтобы каждый ребенок мог развиваться полноценно.

Катунь24

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