ГОРНЯК22 30.07.2021
Алтайский край

Катунь24: Кардиолог посоветовал навсегда отказаться от помидоров

Горняк22
52 минуты Ago

Известный кардиолог из США Стивен Гандри, который также является автором книги «Парадокс растений», считает, что от употребления томатов следует отказаться.

Фото: pixabay.com

Специалист объяснил, что овощ может быть опасен из-за содержания в нем белка лектина, который используется растением для борьбы с вредителями.

По мнению Гандри, в организме человека белок может спровоцировать воспалительный процесс и ряд заболеваний, передает «Вечерняя Москва».

Кардиолог связал воздействие лектина с появлением хронической усталости, снижением мозговой деятельности, высыпаниями на коже и даже с потерей волос. При этом врач признает, что в помидорах много витаминов, микроэлементов и они могут являться профилактикой рака, отмечает «Российская газета». Однако наличие лектина в овоще несет опасность для человеческого организма, уверяет Гандри.

Между тем ранее американские исследователи выяснили, что употребление томатов уменьшает риск развития жировой болезни печени, воспаления и появления злокачественных новообразований.

Катунь24

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