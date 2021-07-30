Катунь24: Кардиолог посоветовал навсегда отказаться от помидоров

Известный кардиолог из США Стивен Гандри, который также является автором книги «Парадокс растений», считает, что от употребления томатов следует отказаться.

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Специалист объяснил, что овощ может быть опасен из-за содержания в нем белка лектина, который используется растением для борьбы с вредителями.

По мнению Гандри, в организме человека белок может спровоцировать воспалительный процесс и ряд заболеваний, передает «Вечерняя Москва».

Кардиолог связал воздействие лектина с появлением хронической усталости, снижением мозговой деятельности, высыпаниями на коже и даже с потерей волос. При этом врач признает, что в помидорах много витаминов, микроэлементов и они могут являться профилактикой рака, отмечает «Российская газета». Однако наличие лектина в овоще несет опасность для человеческого организма, уверяет Гандри.

Между тем ранее американские исследователи выяснили, что употребление томатов уменьшает риск развития жировой болезни печени, воспаления и появления злокачественных новообразований.

Катунь24