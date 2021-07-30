Катунь24: Камеры на 10 миллионов рублей закупит алтайский избирком

Системы видеонаблюдения Алтайская избирательная комиссия решила приобрести накануне выборов в АКЗС и Госдуму.

Фото: pexels.com

Тендер опубликовали на сайте госзакупок. На сумму более 10 млн рублей планируют приобрести 1026 камер. Стоимость одной штуки доходит до 10 тысяч. Все они должны будут снимать видео в Full-HD 1080р качестве. Также техника должна иметь возможность подключения к локальной сети.

Заявки на аукцион принимаются до 4 августа. Итоги будут подведены 6 августа 2021 года.

Катунь24