Катунь24: Крики и отсутствие правил: топ-5 вещей, которые не нравятся собакам

Не всегда то, что кажется разумным и понятным человеку, доступно для собак. Эксперты Российской кинологической федерации составили топ-5 вещей, которые не нравятся собакам.

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Отсутствие правил и последовательности действий

Последовательность действий и введение правил – очень важные составляющие дрессировки собак. Питомцы могут ощущать тревогу, не понимать границ дозволенного, а в стрессе собака может проявлять деструктивное поведение. Жизнь животного становится легче, когда есть правила, поэтому с первых дней нахождения питомца в доме необходимо вводить их и соблюдать последовательность действий.

Если вы твёрдо решили, что собака не может заходить на кухню, то даже в хорошем настроении нельзя её туда пускать. Для собаки очень важны правила: то, что один раз было разрешено, разрешено всегда. А то, что запрещено, должно быть запрещено всегда.

Если вы нарушаете эту последовательность, то питомец начнёт жить в постоянном стрессе, каждый раз не зная, как поступить. Из-за этого собака становится тревожной и непослушной.

Поддразнивания

Для кого-то это просто весёлая игра, но не для собаки. Не нужно имитировать лай и дразнить своё или чужое животное, также не стоит размахивать руками и издавать громкие звуки, если собака возбуждена. Тем более не стоит тянуть её за хвост, лапы или дотрагиваться до носа.

То, что вы делаете ради забавы, может привести к серьёзным поведенческим проблемам. К тому же собака вас попросту может укусить.

Крик во время наказания

Если вы хотите показать собаке, что её поведение вам не нравится, то не пытайтесь кричать на неё. Может показаться, что после крика питомец всё осознал и больше не будет вести себя подобным образом. Но дело в том, крик только смутит и напугает вашего питомца.

Собака лучше всего реагирует на короткие команды, которым вы её обучили. Лишь они имеют для неё смысл. Если к вам пришло понимание, что с обучением любимца есть проблемы, не тратьте время на крик, а лучше пересмотрите подход к дрессировке. Иногда лучше избавить собаку от соблазна совершить неправильное действие (например, убрав со стола остатки ужина вовремя), чем ругать её.

Пугающие громкие звуки

Резкие громкие звуки могут вызывать у собаки панику, стресс и настороженность. Многие собаки очень боятся звуков фейерверков, выстрелов или грозы. Некоторые животные могут остро реагировать на громкую музыку или звуки пылесоса.

Чтобы собака адаптировалась к громким звукам, воспроизводите звуки салюта, стрельбы или грозы дома, постепенно прибавляя громкость. Таким образом слух питомца привыкнет к ним, и он уже не будет впадать в панику при каждом хлопке или громком звуке. Предлагайте питомцу пищащие, звенящие и мигающие игрушки с раннего возраста, чтобы исключить развитие фобии.

Принуждение играть с теми, кто ей не нравится

Собаке может совершенно не нравиться человек, которого вы считаете своим хорошим другом. Если питомец с опасением или без интереса относится к какому-либо человеку, нельзя насильно заставлять его давать ему лапу, терпеть поглаживания и объятия. Находясь в незнакомом для собаки обществе, внимательно следите за сигналами, которые она вам подаёт: прячется ли она за вас, рычит, пытается уйти или терпит прикосновения. Если вы не оградите животное от подобных приставаний, собака может начать защищать себя и вас от возможной опасности, даже если никакой угрозы и нет.

Все животные разные. Собаки не всегда любят, когда мы совершаем конкретные действия: некоторые терпят, испытывают страх или раздражение. Внимательно изучите привычки и предпочтения своего питомца, чтобы в очередной раз не пугать его своими криками или похлопыванием по морде.

Катунь24