Катунь24: Кирик и Улита: традиции и приметы на 28 июля

28 июля Православная церковь почитает память князя новгородского Владимира Святославовича (960-1015), при котором произошло крещение Руси. В 970 г. он стал новгородским князем, а в 978 г. захватил киевский престол. В 988 г. принял по греческому обряду христианство, после чего сделал его государственной религией. В Киеве крещение прошло достаточно мирно, а в Новгороде сопровождалось восстаниями народа, которые пришлось подавлять силой.

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Ещё в этот день почитается память раннехристианских святых мучеников – Кирика и Улиты. Улита была знатного происхождения, проживала в Иконии, рано овдовела. В гонения Диоклетиана, испугавшись мучений, она оставила всё имущество и с трёхлетним сыном Кириком в сопровождении двух рабынь покинула город.

Жила Улита как нищая странница сначала в Салевакии, а позже в Тарсе, где была узнана. Её вместе с сыном привели на суд градоначальника. Перед правителем женщина исповедала себя христианской. Её разлучили с ребёнком и подвергли бичеванию. Кирик, видя её мучения, начал плакать, а потом сказал, что тоже является христианином, за что был сброшен с каменного моста. Улиту подвергли новым мучениям, но она была непоколебима. Тогда правитель приказал отсечь ей голову. Тела матери и ребенка палачи оставила за городом без погребения. Рабыни Улиты ночью тайно их похоронили.

Традиции и обычаи

В народном календаре эта дата получила такие названия:

Владимир Красно Солнышко;

Кирик и Улита;

Кириков день;

Кирики-мокродырики.

Этот день обычно был дождливым, отсюда и название «Кирики-мокродырики». Если же день выдавался солнечный, то подмечали: «На Владимира Красно Солнышко солнце краснее светит». Но, несмотря на это, крестьяне старались не выходить в поле, чтобы не встретиться с нечистой силой и не накликать на себя беду. Улита считается бабьей заступницей, поэтому в день её почитания женщинам полагалось больше отдыхать.

В народном понимании, Кирик и Улита – «вздорные» святые, а день их память – один из самых страшных летних дней. Куряне, украинцы, сербы и гуцулы 28 августа не работали, чтобы не убил гром и не начался мор скота. Девушки и женщины в Сибири тоже не работали, почитали «матушку Кирику-Улиту», а на Забайкалье Кириков день – женский праздник.

По поверью, в Кириков день над сжатым полем полудницы летают, день мороками путают. Полудницы – полевые духи, воплощающие солнечный удар. Их представляли в виде девушек в белом одеянии с длинными волосами или в облике старухи, преследующей тех, кто в поле работает. Мифическое существо могло нанести немало вреда. Например, свернут шею, похитить оставленного в поле без присмотра ребенка, напугать детей, забравшихся в чужой огород. Людей, работающих в полдень, полудница наказывала.

В день Кикира и Улиты считали грехом жать хлеб, в поле не ходили, боясь призраков или видений, которых в народе ещё называли маньяками.

Кто в этот день жнёт, тот маньяков видит.

Маньяки – приведения, призраки неопределенного облика. Название произошло от слов «манить», «обманывать» («манить» обозначало мерещиться, соблазнять). Ман, маниха, маньяк, манилка – так в народе называли приведения, призрачную тень, наваждение, которое морочит и пугает.

Приметы и поверья

На Улиту жать нельзя, иначе нечисть голову заморочит. Особенно ярко в этот день сияет солнце, лучи которого обладают целительной силой. Липа пожелтела – осень ранней будет. Дождь с утра – к солнечному дню. Южный ветер подул – погода ясной будет. Восточный – к ветряной и дождливой погоде, которая простоит несколько дней. Если гром гулко гремит, будет ливень. Если радуги после дождя не видно, то впереди много ясных деньков. Туман вечером – к дождю. Кузнечики громко стрекочут – к жаре.

Родившимся 28 июля дано знание о повадках птиц. В качестве талисмана им следует носить цитрин.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24