Катунь24: Кедры высадили на детской площадке в барнаульском микрорайоне

Дружинники отряда народной дружины «Барнаульская» провели акцию по уборке детской площадки в микрорайоне Куета.

Фото: pixabay.com

Общественники также высадили на площадке 20 саженцев кедра. В течение лета представители отряда будут ухаживать за молодыми деревьями и поливать их, сообщили в администрации Барнаула.

Ранее в районах Барнаула состоялись акции по уборке зелёных уголков, детских площадок. В них приняли участие народные дружинники, представители барнаульских ТОС и активные жители города.

Катунь24