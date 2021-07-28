Катунь24: Кедры высадили на детской площадке в барнаульском микрорайоне
Дружинники отряда народной дружины «Барнаульская» провели акцию по уборке детской площадки в микрорайоне Куета.
Фото: pixabay.com
Общественники также высадили на площадке 20 саженцев кедра. В течение лета представители отряда будут ухаживать за молодыми деревьями и поливать их, сообщили в администрации Барнаула.
Ранее в районах Барнаула состоялись акции по уборке зелёных уголков, детских площадок. В них приняли участие народные дружинники, представители барнаульских ТОС и активные жители города.