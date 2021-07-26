Катунь24: Kinder, Lego, «Моя семья»: как повзрослели рекламные дети

Дети, которые принимают участие в рекламе известных брендов, получают целое состояние. Мы сделали для вас подборку, как дети из рекламы прошлого выглядят сейчас и чем они занимаются.

Фото: Знания — деньги

Kinder

На протяжении 32 лет лицом Kinder был Гюнтер Эурингер. За рекламу он получил всего 150 долларов. Сейчас Гюнтер проживает в Германии и работает кинооператором.

А вот этого «мальчика» узнают без труда все современные дети. Это Джош Бейтсон. Сейчас ему около 25 лет. Джош стал блогером и активно ведёт свой блог в Instagram.

Lego

Очаровательная девочка с Lego, реклама которого не очень популярна в России. Журнал Huffington Post предложил 37-летней Рейчел Джиордано воссоздать рекламу Lego 1981 года, на что «девочка» с радостью согласилась. Снимок получился шикарный. Сейчас Рейчел работает врачом.

Сок «Моя семья»

«А ты налей и отойди!» – фраза, которую знают все и по сей день используют в своей речи. Эту харизматичную малышку зовут Диана Шпак. После удачной рекламы она продолжила модельную и актерскую карьеру.

Пюре «Гербер»

Нет, малышка с упаковки – это не плод фантазии. Эту крошку зовут Энни Тернер Кук, самое свежее ее фото в возрасте 91 года. Всю жизнь она проработала преподавательницей.

А вы бы хотели, чтобы ваши дети были популярны и снялись в рекламе?

Катунь24