Катунь24: Качался на качелях: в Алтайском крае деревянный столб задавил четырехлетнего мальчика

Инцидент произошел 14 июля 2021 года.

Фото: СК России по Алтайскому краю

Как уточняют в СК по Алтайскому краю, в одном из сел Первомайского района местный житель во дворе своего дома установил карусель. Два мальчика 4 и 11 лет решили покачаться на ней. В процессе сильной раскачки столб, на котором были установлены канаты, наклонился и упал набок, придавив маленького ребенка. От полученных травм четырехлетний мальчик умер на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Катунь24