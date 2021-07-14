Катунь24: Кузьма и Демьян: традиции и приметы на 14 июля

В народном календаре 14 июля – Кузьма и Демьян, день Козьмы и Демьяна, летние Кузьминки, бабий (девичий, курячий) праздник. Православная церковь 14 июля вспоминает бессребреников Косму и Дамиана, которые были родом из Малой Азии. Братья были искусными врачами, от Господа получили благодатный дар – исцелять телесные и душевные недуги силой молитвы. Многих людей они обратили ко Христу.

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Косму и Дамиана пытался заставить принести жертву языческим богам римский император Карин, но внезапно сильно заболел и был вынужден обратиться к их помощи. Святые его исцелили, после чего их отпустили с почестями.

Братья учились врачеванию у старого врача, который со временем стал завидовать их славе. Доведенный этой страстью до исступления, он в 284 году под предлогом сбора лекарственных трав позвал святых в горы и там убил, а тела бросил в реку.

У братьев был уговор никогда не брать платы, за что их прозвали бессребрениками. Но однажды исцеленная Дамианом женщина, желая его отблагодарить, именем Святой Троицы упросила его принять в дар три яйца. Дамиан не смог ей отказать и принял дар. Когда об этом узнал Косма, то завещал, чтобы после смерти его похоронили отдельно от брата.

Когда были найдены тела братьев, то люди были в замешательстве, не зная, как их похоронить – вместе или врозь. Но тут произошло чудо: некогда исцеленный искусными врачами верблюд явился к людям и сказал человеческим голосом, чтобы братьев положили рядом, потому что Дамиан принял дар не от корысти, а по милосердию.

Святые братья Косма и Дамиан являются покровителями брака, домашней птицы и кузнечного ремесла.

Традиции и обычаи

Память святых братьев отмечается дважды в году: летом и осенью. В народном календаре это летние (14 июля) и осенние Кузьминки (14 ноября).

Летние Кузьминки – бабий (женский) праздник. В этот день устраивали женские сборные пиры – братчины. Хозяйки с самого утра варили общую кашу, для которой каждая приносила, что могла: кто крупу, кто муку, кто сахар, кто соль. Сначала обращались к святым Косме и Дамиану, предлагали им отведать угощение, а потом уже садились за стол. Когда каша поспевала, звали: «Кузьма и Демьян, идите есть к нам». Помимо каши на столе были растительные блюда и пиво. Приготовленными кушаньями угощали соседей, знакомых, нищих и странников.

В этот день женщины не только ходили по гостям и праздновали, но и успевали похлопотать в огороде и выполнить всю домашнюю работу. Женщины пололи гряды в огороде, собирали первые овощи, вырывали корневые на продажу, занимались сбором красильных трав.

Огород – бабий доход.

Чередуй дело с бездельем, проводи время с весельем.

Где песня льется, там легче живется.

Без труда и отдых не сладок.

Огородные работы сочетались с сенокосом.

Торопились Кузьма и Демьян к лугам.

В день Кузьмы и Демьяна косить не рано.

Козьма и Демьян пришли – на покос пошли.

Много захочешь – раньше с постели на сенокос вскочишь.

На острую косу много сенокосу.

Роса косы точит.

Считалось, что в этот день Косма и Демьян спускались на землю и помогали крестьянам чинить старые грабли и косы.

Покос – тяжелая сельскохозяйственная работа. Крестьяне готовились к нему заранее и всегда с радостью, чтобы не прогневать держателя гроз Илью. В старину было принято женщинам и девушкам на покос особо одеваться. Из сундуков доставались нарядные «покосные» рубахи, вышитые птицами и цветущими травами.

В рубахах преобладали красные и белые цвета – символы жизни, красоты, светлого начала и светоносной силы бога плодородия Ярилы. Эти цвета испокон веку были главными на Руси. Верх рубахи (воротушку) изготавливали из кумачового холста (хлопчатобумажной ткани алого цвета), а низ (становину) – из белого. Подол был расшит особыми обережными узорами, защищающими от всего дурного. На таких рубахах вышивались ростки, травы, цветы, птицы счастья.

Приметы и поверья

Западный ветер приносит дожди. Если серп луны красноватый – жди ветров, концы серпа затупились – к ливням. Звезды ярко сияют, а утром на небе тучи появились – к сильной грозе. Свеча тускло горит – будет дождь. На деревьях появились желтые листья – к ранней осени. Сорока кричит – будет продолжительный зной. Мыши во льне вьют гнезда – зимой будет много снега. Сон с 13 на 14 июля вещий. Он очень скоро исполнится, но о том, что вам приснилось никому нельзя рассказывать. Сновидение, увиденное днем 14 июля, осуществиться тогда, когда вы о нём забудете.

Людям, родившимся 14 июля, дано свойство исцелять других, поддерживать и ободрять их в жизненных тяготах. В качестве талисмана им подходит серпентин.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24