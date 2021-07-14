Катунь24: Компания, выигравшая тендер, вновь не смогла доставить в Алтайский край подаренные Москвой трамваи

По пять модернизированных трамваев «Татра Т3» от Мосгортранса должны были получить Барнаул и Бийск после обращения в сентябре 2020 года губернатора Алтайского края Виктора Томенко к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой о безвозмездной передаче вагонов.

Фото: barnaul.org

Напомним, в сентябре 2020 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой о безвозмездной передаче 10 вагонов. Списанные вагоны Tatra Т3 планировали использовать в Барнауле и Бийске. Однако решение по аукциону и исполнение обязательств подрядчика несколько раз сдвигалось из-за невыполнения стороной своих обязательств по договору.

Новый аукцион провели 30 июня 2021 года. Тогда тендер выиграло ООО «Спец Транс Сервис», обещавшее перевезти 10 трамвайных вагонов за 3 377 575 вместо первичных 4 045 000 рублей. Однако после того, как комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи проекта направил контракт на подписание, компания отказалась от своих обязательств, уточнили в пресс-службе городской мэрии.

Комитет направил информацию в ФАС о признании участника уклонившимся от заключения контракта. Далее проект контракта будет направлен участнику аукциона, который занял второе место в итоговом протоколе с ценовым предложением 3 397 800 руб. Им стала компания «Негабарит 46» из Курской области.

Катунь24