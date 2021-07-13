Катунь24: Краевые олимпиады городов и сельских спортсменов Алтая переносят из-за коронавируса

Об этом заявил министр спорта региона Алексей Перфильев на онлайн-конференции 12 июля 2021 года.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Краевые олимпиады городов и сельских спортсменов Алтая переносят из-за коронавируса

Соревнования городов должны были начаться уже 15 июля в Заринске. Сельские старты были запланированы на 22-25 июля в Мамонтово. События откладывали ещё прошлым летом. Теперь провести мероприятия рассчитывают в 2022 году, пишет «Алтайский спорт».

«На сегодня у нас нет возможности проводить массовые спортивные мероприятия, поэтому переносим», — прокомментировал министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.

Он также отметил, что соревнования, к сожалению, перенесены на следующий год.

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