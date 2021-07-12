Катунь24: Кому нельзя загорать? Отвечает косметолог

Косметолог, бьюти-нутрициолог Анна Кугук в интервью радио Sputnik объяснила, что на солнце не стоит находиться после некоторых косметических процедур.

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В первую очередь после любых пилингов, уменьшающих слой эпидермиса. Из-за этого на коже может возникнуть нежелательная пигментация.

Также не стоит загорать тем, кто накануне использовал косметику, в составе которой есть кислоты. Эти средства желательно оставить на осень и зиму либо использовать только на ночь, рекомендовала Анна Кугук.

Еще один повод избегать солнца – хронические заболевания кожи лица.

«Еще одно противопоказание – это розацеа: аутоиммунное заболевание, которое выражается как покраснение кожных покровов. Это «три кита» противопоказаний для загара», – пояснила специалист.

Чтобы защитить кожу, необходимо наносить SPF-крем, то есть защитный. Это обязательно нужно делать, если ультрафиолетовый (UV) индекс 4 и выше, подчеркнула косметолог.

«Этот показатель отражается в приложении с прогнозом погоды в любом смартфоне. Желательно иметь SPF-крем с физическими, а не химическими фильтрами, которые могут влиять на гормональную систему, на органы детоксикации», – объяснила Анна Кугук.

Тем, у кого нет противопоказаний, загорать лучше до 10 утра либо после 5 вечера.

Катунь24