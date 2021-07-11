Катунь24: Крапивное Заговенье: традиции и приметы на 11 июля

В народном календаре 11 июля – Крапивное заговенье, Троеручница, Павел, Сергей и Герман. В этот день варили последние щи из молодой крапивы.

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Православная церковь 11 июля вспоминает преподобного Павла врача, преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев, а также проводит празднование в честь иконы Божией Матери «Троеручица».

Икона Божией Матери «Троеручница» имеет следующую историю. Во времена иконоборчества великий христианский просветитель Иоанн Дамаскин (ок.650-754) при дворе халифа Дамасского занимал должность первого министра. За большой вклад в развитие христианства, ревность в почитании икон и неподкупность его возненавидел император-иконоборец Лев III Исавр. Чтобы избавиться от опасного и сильного врага Лев оклеветал Иоанна перед халифом с помощью подложенного письма, подделанного искусными писцами. После прочтения этого письмо у правителя не вызвало сомнений, что его написал Иоанном. Тогда халиф приказал отрубить кисть правой руки преподобного и отнести её на рынок. Вечером Иоанн попросил у правителя вернуть отсеченную кисть, приложил её к суставу и пал перед иконой Божией Матери, молитвенно прося об исцелении. После долгой молитвы он уснул, а по пробуждению увидел руку невредимой.

Известие о чудесном исцелении быстро разнеслось по городу. Халиф осознал свою вину и попросил Иоанна опять взять на себя государственные дела, но святой отказался и предпочел посвятить свою дальнейшую жизнь Господу. В благодарность за исцеление, он приложил к иконе Богородицы руку, сделанную из серебра, после чего святой образ получил название «Троеручница». В других источниках сказано о том, что святой Иоанн взял икону Богородицы в обитель, где собирался провести остаток жизни, и в память о чуде собственноручно дописал в нижнюю часть третью руку.

Традиции и обычаи

В деревнях последний раз варили щи из крапивы, потому что после этого дня растение теряет свою целебную силу, да и вкус у блюда уже будет не тот. Оттого и прозвали этот день Крапивное заговенье.

По народному представлению, вытканный перед Петровками крапивный холст или выплетенное крапивное полотенце помогают от болей в пояснице. Крапиву предпочитали рвать и плести голыми руками. Верили, что после этого руки по ночам не будут болеть и стихнут боли в суставах, ведь жгучая крапива молодит и чистит кровь.

Крапиву использовали не только в лечебных целях, но и считали отличным оберегом от происков нечистой силы. Её клали на чердаки, подоконники и пороги, вешали в местах, где держали скотину. Согласно поверью, если сжечь на углях, оставшихся в печи, семена крапивы, и пустить дым по дому, то можно очиститься от порчи и сглаза. Кроме того, пол в доме подметали веником из крапивы, чтобы вымести из жилища всё дурное.

Косить траву до Петрова дня считалось большим грехом. Верили, что человека, скосившего до этого дня траву, Бог накажет такой болезнью, что никакие целебные травы не помогут.

Крапивное заговенье – канун Петрова дня. Вечером селяне всех возрастов собирались на пригорки, жгли костры и в ожидании солнца всю ночь проводили в играх и плясках. Молодежь водила хороводы, пела песни. На этих ночных гуляньях парни ходили с закрытыми лицами, а девушки с полузакрытыми. Во время такого маскарада надо было угадать друг друга.

Верили, что тот, кто найдет в ночь на 12 июля цветущий петров крест и вырвет растение с корнем, сможет избавиться от любой напасти. Корень этот приведет к спрятанному разбойниками кладу и поможет его из земли достать.

В этот день нельзя:

стричь маленьких детей;

играть свадьбу (ещё два раза пойдете под венец);

делать операцию (в противно случае её придется повторить);

брать мед, потому что он забродит;

отдавать долг (погубите свою удачу);

спать днем (будет болеть голова).

Подмечали, что кто 11 июля заболеет, тот будет болеть одиннадцать дней.

На Крапивное заговенье соловей поет последний день. Огородники с этой даты начинали копать молодой картофель.

Приметы и поверья

Если кукушка куковать перестала, то зима будет ранняя. Погода безветренная, а лес шумит – к дождю. Клен слезу источает – через 3-4 дня выпадут осадки. Вода в реках и колодцах прибывает – к ненастью. Если в это время начался ранний листопад, то в сентябре все деревья будут стоять без листвы. Часто появляются вихри – к засухе. Увидеть в канун Петрова дня «играющую» утреннюю зарю – к счастью. Сон с 10 на 11 июля может сбыться на третий день. Если этого не случилось, то не стоит ждать его исполнения. Сновидение, увиденное днем 11 июля, пустое.

Люди, родившиеся 11 июля, целеустремленные, сообразительные и ответственные. К их недостаткам можно отнести неумение хранить секреты и самовлюбленность. В качестве талисмана им подходит рубин.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24