Катунь24: Космонавт рассказал, чем пахнет космос

Маркус Понтес признался: космос пахнет серой. Запах этот неприятный.

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Маркус Понтес, первый бразильский космонавт, совершивший в 2006 году полет на МКС, сравнил пребывание на орбите с симптомами коронавируса. По его словам, когда человек пребывает в космос он лишается на время обоняния и запаха.

«Но сам космос имеет запах. Я не знал этого, но в тот момент, когда после пристыковки я открывал люк «Союза», Джеф Уильямс (астронавт NASA также участвовавший в той экспедиции), для которого это был уже не первый полет, сказал мне обратить внимание на запах космоса. Я не мог поверить, но космос пахнет серой», — цитирует Понтеса ТАСС.

Он также отметил, что запах этот не слишком приятный.

Маркус Понтес — первый в мире южноамериканец, отправившийся в космос. Он был членом 13-й основной экспедиции на МКС, которая стартовала с космодрома Байконур 30 марта 2006 года.

Катунь24