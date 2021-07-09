Катунь24: Как изменить рацион питания в жару? Советы врача

Летом необходимо пить больше чистой воды, есть овощи, фрукты и зелень. От тяжёлой пищи лучше на время отказаться. Об этом заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

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По его словам, в жару важно контролировать водно-солевой баланс организма. За счет потоотделения влага быстро уходит и появляется риск обезвоживания. Поэтому в жаркие дни стоит пить больше обычной нормы. Однако сразу начинать пить много вредно, так как есть риск создать большую нагрузку на почки. Пейте чаще, но по несколько глотков.

Предпочтение отдавайте чистой воде, остерегайтесь сладких и газированных напитков. Также в жару не стоит злоупотреблять кофе, он способствует выведению жидкости.

Употребление алкоголя в жару может привести к серьезным осложнениям здоровья. Спиртные напитки нарушают терморегуляцию и дают нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

«Питание в жару стоит скорректировать: не употреблять тяжелую пищу, включить в рацион больше овощей и фруктов, зелень. Горячим блюдам предпочитать холодные. Например, холодные супы, салаты, кисломолочные продукты», — сообщил Тяжельников в интервью РИА Новости.

Катунь24