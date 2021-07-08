Катунь24: Коллективу прокуратуры Алтайского края представили нового руководителя

Руководителей органов власти и правоохраны Алтайского края, а также сотрудников ведомства с новым прокурором региона познакомил заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин.

Фото: Прокуратура Алтайского края

В ходе рабочей встречи Дмитрий Демешин также обозначил ряд региональных проблем и обратил внимание, в частности, на мероприятия нацпроектов, трудовую занятость населения, восстановление прав граждан – участников долевого строительства, обеспечения жильем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме этого, руководители органов власти и правоохраны выразили готовность к дальнейшему взаимодействию и сотрудничеству с органами прокуратуры края, сообщает пресс-служба ведомства.

Должность занял Антон Герман, ранее исполняющий обязанности заместителя прокурора Сахалинской области. В органах он служит с 2000 года. За примерное исполнение служебных обязанностей Генеральным прокурором России Антон Герман награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу».

Катунь24