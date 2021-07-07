Катунь24: Как алтайскому селу с населением 200 человек удается привлекать туристов?

Новые туристические точки появляются на карте Алтайского края. Вместо шумных центров отдыхающих привлекают тихие уголки для семейного отдыха.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Как алтайскому селу с населением 200 человек удается привлекать туристов?

В окрестностях села Усть-Белое особенная тишина и покой. Сотовой связи здесь нет. Природа в этих местах тоже особенная. Рядом протекают три реки – Иня, Чарыш и Белая, на которой и стоит село. Этот фактор привлекает рыбаков. Но не только их. В селе развиты коневодство и пчеловодство. Для лошадей здесь есть привольные пастбища, а для пчёл — разнотравье. Каждый сезон склоны покрываются соцветиями разных медоносных цветов. Также здесь много ягод. Особенно в этом году. Отдыхающие собирают её, обрабатывают на месте и едут домой с уже готовым вареньем.

«К нам в основном приезжают пенсионеры, семьи с маленькими ребятишками. У нас речка тёплая, неглубокая. Родители не переживают за своих детей. Отдыхают, расслабляются», — рассказывает жительница села Усть-Белое.

Семья Дмитриевых купила два опустевших дома в селе Усть-Белое. Супруги сделали ремонт и начали сдавать дома отдыхающим. Каждый год у них останавливаются одни и те же семьи. Обычно они приезжают в начале июля и остаются до конца августа. В каждом доме могут разместиться по 8 человек. В помещении есть электричество, во дворе колонка и, конечно, баня. Но даже для такой маленькой деревни двух домов оказалось недостаточно. Поэтому в Усть-Белой начали строить базу отдыха.

«Раньше часто ездили на Белую речку. Потом решили обосноваться здесь. Поняли, что люди спрашивают, как остановиться в домиках. Остановиться в домиках хотят. Решили построить домики для людей», — делится Дмитрий Карпенко, владелец базы отдыха.

10 домиков выстроили на территории будущей базы. Каждый из них — скорее отдельный номер, вмещающий от 2 до 5 человек. Кухня будет общей на открытой веранде. Душ тоже. Также планируют организовать детскую площадку. Открытие базы запланировано на следующее лето.

Катунь24