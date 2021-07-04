Катунь24: Как улучшить свой сон? Отвечают учёные

Эксперты рассказали, как повысить качество сна. Рекомендации приводит РИА Новости.

Фото: pixabay.com

Ещё по теме: Алтайский край стал одним из самых бессонных регионов Сибири

В первую очередь учёные призывают обратить внимание на продолжительность сна. Если человек спит менее 5 часов в сутки, то это может негативно сказаться на мозговом кровообращении и сердечно-сосудистой системе в целом.

Также недосып может привести к развитию психических заболеваний, однако и привычка досыпать тоже негативно влияет на общее состояние организма, считают учёные.

Исследователи также считают, что пить алкоголь перед сном — плохая идея. Хоть спиртное и может помочь быстро уснуть, однако качество сна заметно ухудшится. Поэтому учёные советуют пить перед сном тёплое молоко и травяной чай.

Кроме того, эксперты призывают отказаться от просмотра телевизора перед сном, так как исходящее от него синее излучение нарушает выработку мелатонина.

Для улучшения качества сна необходимо отказаться от еды за три часа до этого, проветрить комнату и застелить постель бельем из натуральных материалов, считает российский врач Тимур Асанов.

Катунь24