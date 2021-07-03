Катунь24: Кот с необычным взглядом покорил соцсети. Видео

Животное стало знаменитым на весь мир благодаря своей хозяйке Наталье Ждановой, которая завела питомцу аккаунты в соцсетях.

Фото: Инстаграм-аккаунт fedja_kot

Кот с вечно удивленными глазами из Ростова-на-Дону по кличке Федя стал мировой звездой в TikTok. В этой соцсети у животного уже больше 100 тысяч подписчиков. Самый популярный ролик с котом набрал больше двух миллионов просмотров и получил 430 тысяч лайков.

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Хозяйка кота Наталья рассказывает, что несколько лет назад к ним во двор пришла кошка и осталась там жить. Позже она родила двух котят, одного из которых семья решила оставить.

«Он с рождения был слабеньким, были проблемы с координацией, аллергия. Мы его еле откачали. И вот из этого котика и вырос наш Федя. По мере взросления у него наросли щечки и хохолок на лбу. Глаза близко посажены, и он всегда выглядит как удивленный. А когда чужие люди заходят, глаза у него еще больше от страха становятся», — рассказала Наталья Жданова в интервью РИА Новости.

Сейчас коту уже почти два года, он полностью здоров. Питомец стал героем публикаций в зарубежных СМИ и продолжает набирать популярность в соцсетях.

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