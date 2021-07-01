Катунь24: Коммуналка, льготная ипотека и цены на сигареты: рассказываем, что изменится в жизни россиян с 1 июля

Изменения коснутся разных сфер жизни.

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Появятся новые меры поддержки семей с детьми и беременных женщин

Будущие мамы, которые находятся в трудной финансовой ситуации и встали на учёт на ранних сроках беременности, будут ежемесячно получать половину прожиточного минимума. Выплаты будут начисляться до рождения ребенка. В 2021 году на такую поддержку претендуют более 400 тыс. женщин. Также специальные выплаты назначили и семьям, в которых мамы или папы в одиночку воспитывают детей от 8 до 17 лет. Размер пособия составит около 5,5 тыс. рублей. В 2021 году на эти выплаты претендуют родители более чем 1 млн детей. Средства выделены из резервного фонда. Оформить выплаты можно с 1 июля на портале госуслуг.

Вырастут тарифы на услуги ЖКХ

Начиная со второго полугодия россияне начнут больше платить за коммунальные услуги. Платежки с повышенными суммами придут потребителям в августе. Индексация тарифов проводится ежегодно.

Электричество подорожает

Теперь за один киловатт-час сельские жители будут платить 3,52 рубля. Ранее стоимость на эти же услуги составляла 3,36 рубля. В городе стоимость составит 3,67 рубля против 3,50, которые ранее платили жители за пользование стационарными электрическими плитами. За газовые плиты оплата составит 4,50 рубля за киловатт-час.

Отопление подешевеет

Теперь за отопление барнаульцы будут платить на 109 рублей меньше. Власти приняли такое решение еще в ноябре 2020 года. Ранее барнаульцы платили за гигакалорию, единицу измерения тепловой электроэнергии, – 1991,52 рубля. Новая стоимость – 1882,47 рубля.

Тарифы на воду изменятся

Один кубометр холодной воды для барнаульцев будет стоить 23,09 рубля. Раньше его стоимость была 21,74 рубля. Подорожала вода незначительно, однако не для всех. Для жителей пригородных поселков: Мохнатушка, Центральный, Черницк, Ягодное, Новомихайловка, Бельмесево тариф вырастет с 89,54 до 94,50 рубля за кубометр. Но у людей есть шанс получить кешбэк за воду. Для этого надо подать заявление на портале «Госуслуги» и обратиться в городской комитет по соцподдержке населения. А за горячую воду цена повысится до 23,09 рубля за кубометр.

Пенсии и соцвыплаты переведут на «Мир»

Банки с 1 июля начнут переводить пенсии и социальные выплаты, включая материнский капитал, только на карты «Мир». Эта норма коснется тех, кто получал деньги на карты международных платежных систем Visa и MasterCard (Maestro).

Пенсионеры и получатели пособий, которые не хотят оформлять карту, могут получать выплаты наличными или на банковский счет, к которому не привязана никакая карта.

Чтобы оформить карту «Мир», нужно:

обратиться в банк, через который идут выплаты,

реквизиты карты необходимо отправить в Пенсионный фонд через «Госуслуги» или через личный кабинет на сайте ПФР.

Льготная ипотека

Владимир Путин в начале июня объявил о расширении возможностей по семейной ипотеке. Жилищный кредит можно будет взять на следующих условиях:

c 1 июля программа распространится на семьи с одним ребенком, если тот родился в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года;

эти же условия действуют для семей, где есть рожденный в эти сроки усыновленный ребенок;

ставка по программе составляет 6 %;

если ребенок родился с 1 июля 2022 года до 31 декабря 2022 года, ипотеку можно взять до 1 марта 2023 года;

максимальная сумма кредита по семейной льготной ипотеке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 млн руб., в других регионах – 6 млн руб.;

по программе льготной семейной ипотеки можно будет взять новый кредит или рефинансировать существующий.

Цены на сигареты

С 1 июля курильщики не смогут купить в магазинах сигареты дешевле 107,78 рубля.

Это связано с повышением единой минимальной розничной цены. Ее повысили еще в апреле из-за увеличения акциза. Тогда продавцам разрешили распродать остатки товаров по старым ценам. Кроме этого, с 1 июля из продажи уберут немаркированные сигары и табак для кальянов. Так власти борются с нелегальной продукцией.

Катунь24