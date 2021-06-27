Катунь24: Какие лекарства необходимо взять с собой в отпуск? Советы врача

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, какие лекарства надо взять с собой, отправляясь в отпуск. Его слова приводит РИА Новости.

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По его словам, в обязательном порядке на отдых нужно взять препараты, которые человек принимает регулярно и которые могут понадобиться в случае обострения хронических заболеваний. Обязательно возьмите с собой средства от диареи, сорбенты и ферментные средства, советует врач.

В путешествии могут пригодиться симптоматические препараты: от насморка, боли в горле и жаропонижающие. Положите в аптечку и обезболивающие препараты на случай, если заболит зуб или случится мигрень. Нелишними будут и антигистаминные средства, даже если ранее вы никогда не страдали аллергией.

Кроме того, по словам врача, могут потребоваться средства при травмах: йод, хлоргексидин для промывания и дезинфекции ран, бинт и бактерицидный пластырь. На отдыхе также могут пригодиться средства от загара и солнечных ожогов, репелленты от кровососущих насекомых и средства от клещей.

Катунь24