Катунь24: Когда невыгодно гасить ипотеку? Объясняет финансист

Директор компании «Метриум» Надежда Коркка рассказала агентству «Прайм, что процедура рефинансирования ипотеки выгодна не всегда, а только когда выплачено менее половины кредита.

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Специалист пояснила, что нередко россияне для снижения ставки и сокращения долговой нагрузки применяют процедуру рефинансирования. Однако она выгодна, когда выплачено менее половины кредита. Если же основной объем процентов погашен, то в рефинансировании смысла нет — вы просто возьмете новый кредит с новыми процентами, и процедура опять повторится сначала.

«Ведь в большинстве банков ипотека гасится аннуитетными (одинаковыми в течение всего срока) платежами, которые состоят из двух частей: первая направляется на выплаты по процентам, вторая — непосредственно на погашение долга. В начале срока заемщик выплачивает больше проценты, однако затем доли сближаются и к концу ипотеки большая часть средств идет на оплату задолженности», — объяснила эксперт.

Катунь24