Катунь24: Кардиолог назвала способ выявить скорый инфаркт
Анна Кореневич, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, рассказала на своем YouTube-канале, как можно предотвратить инфаркт и инсульт.
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Она подчеркнула, что для этого следует пройти обследования на выявление атеросклероза и сдать несколько анализов. Результаты необходимо будет показать кардиологу.
«Действительно, у нас с вами, к сожалению, катастрофическая ситуация, и умирают в основном люди на планете Земля от инфарктов и инсультов. Умирают абсолютно внезапно, неожиданно или заболевают и становятся инвалидами», — цитирует Кореневич РИА Новости.
Для диагностики атеросклероза не обязательно делать МРТ сердца, подчеркнула она. Для обследования необходимо:
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ЭКГ в покое;
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ЭКГ под нагрузкой;
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УЗИ сердца, сосудов шеи, артерий ног, щитовидной железы, почек, печени;
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Холтеровское мониторирование;
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Клинический анализ крови;
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Общий анализ мочи;
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Биохимия.
Врач подчеркнула, что регулярно обследоваться обязательно нужно каждому после 40 лет, а также тем, у кого есть жалобы на сердце.