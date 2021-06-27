ГОРНЯК22 28.06.2021
Алтайский край

Катунь24: Кардиолог назвала способ выявить скорый инфаркт

Горняк22
17 часов Ago

Анна Кореневич, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, рассказала на своем YouTube-канале, как можно предотвратить инфаркт и инсульт.

Фото: pixabay.com

Она подчеркнула, что для этого следует пройти обследования на выявление атеросклероза и сдать несколько анализов. Результаты необходимо будет показать кардиологу.

«Действительно, у нас с вами, к сожалению, катастрофическая ситуация, и умирают в основном люди на планете Земля от инфарктов и инсультов. Умирают абсолютно внезапно, неожиданно или заболевают и становятся инвалидами», — цитирует Кореневич РИА Новости.

Для диагностики атеросклероза не обязательно делать МРТ сердца, подчеркнула она. Для обследования необходимо:

  • ЭКГ в покое;

  • ЭКГ под нагрузкой;

  • УЗИ сердца, сосудов шеи, артерий ног, щитовидной железы, почек, печени;

  • Холтеровское мониторирование;

  • Клинический анализ крови;

  • Общий анализ мочи;

  • Биохимия.

Врач подчеркнула, что регулярно обследоваться обязательно нужно каждому после 40 лет, а также тем, у кого есть жалобы на сердце.

Катунь24

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