ГОРНЯК22 26.06.2021
Алтайский край

Катунь24: Компания «Уралхим» представила инновационные удобрения на «Дне сибирского поля»

Горняк22
9 часов Ago

Межрегиональный агрофорум «День сибирского поля» прошел на Алтае в юбилейный 10 раз. В этом году в нем приняли участие более 280 компаний со всей России и из-за рубежа. Заводы-производители, их официальные дилеры и агроснабженческие предприятия презентовали сельхозтехнику и оборудование для полеводства и животноводства, семена, корма и удобрения. Среди  постоянных участников форума один из крупнейших в стране производителей минеральных удобрений химического сырья — компания «Уралхим».

Фото: Катунь 24

Компания производит кормовые добавки, промышленную химию и минеральные удобрения. На форуме представили инновационный продукт — 100 % водорастворимые сбалансированные удобрения марки «Солар». Отличаются высокой концентрацией питательных элементов. Предназначены для подкормки культур открытого грунта, а также для применения в теплицах. С удобрениями марки «Солар» ваши растения будут устойчивыми к засухе, низким температурам, будут активно расти и дадут качественные плоды.

Для фертигации овощных и плодовых культур открытого грунта отлично подойдет линейка минеральных удобрений «Аква дроп». Правильное соотношение азота, фосфора и калия обеспечит растениям полноценное питание в течение всего периода вегетации.

«Уралхим» активно развивает дистрибьюторскую сеть по всей России, на территории Сибирского федерального округа продукцию реализует компания «Агротехнологии Сибири». Ознакомиться с ассортиментом можно на официальном сайте agro.uralchem.ru.

Катунь24

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